Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Millet Vekili Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakdiler Pehlivan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, il protokolü, üniversite yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan programda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci ile Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un gönderdiği telgraflar okundu.

Ardından gerçekleştirilen video gösteriminde, eğitimin yalnızca akademik birikimle sınırlı olmadığı; birlikte geçirilen yıllar boyunca gelişen dostluklar, sosyalleşme, dayanışma ve birlik olma ruhunun öğrencilerde bıraktığı derin izler anlatıldı. Gösterim, izleyicilere eğitimin insani boyutunu hatırlatan etkileyici bir içerikle sunuldu. Aynı zamanda üniversite yıllarında edinilen akademik kazanımların, toplumsal sorumluluk ve birlikte yaşama kültürüyle bütünleştiği vurgulandı.

Törende Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Şakalar’ın sahne performansıyla öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Ardından kürsüye çıkan Üniversite Birincisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Musa Kahveci, konuşmasında eğitimi boyunca yanında olan ailesine, hocalarına ve tüm katkı sunanlara teşekkür etti. Mezuniyetin bireysel değil, kolektif bir başarının ürünü olduğuna vurgu yaptı. Filistin’de yaşanan zulme de dikkat çekerek, “Sahip olduğumuz hakların değerini bilelim. Diplomalar sadece bir meslek belgesi değil; aynı zamanda vicdanımızı temsil eden insani sorumluluklardır.” dedi. Konuşmasını, çalışmanın ve toplumsal faydaya katkı sunmanın bir üniversite mezunu için asli sorumluluk olduğunu belirterek tamamladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise törende yaptığı konuşmada, “Bu yıl yaklaşık 6100 öğrencimizi mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler, çok çalışarak bu noktaya geldiniz. Kıymetli ailelerinizin katkısıyla bu başarıyı elde ettiniz. Eğitim, üniversiteyle sınırlı değildir. Ülkemizi daha güçlü ve özgür bir geleceğe taşımak için işinizi hakkıyla yapmaya devam edin.” dedi. Hocalara ve ailelere teşekkür eden Rektör Yasım, gençlere ise, “Sizler ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizsiniz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.

Törende konuşan Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, “Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli aileleri ve değerli hocalarımız; KSÜ mezuniyet törenine hoş geldiniz. Ben deme faslından biz deme faslına geçtik. Etrafımız ateş çemberi. Bu ülkenin sizler gibi iyi beyinlere ihtiyacı var. Her şey ekonomi değil; ülkemizin itibarını yurt dışında yükseltecek birlik ruhuna ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Üniversite birincisi Musa Kahveci’ye belge ve hediye, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım tarafından takdim edildi. Ardından Kahveci, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Üniversite ikincisi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Merve Keçeci’ye ödülünü Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu ve Rektör Yasım sundu. Üniversite üçüncüsü Cihan Bilgi’ye ise belge ve hediye, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen ile Rektör Yasım tarafından verildi.

Törenin devamında, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında dereceye giren öğrencilere, protokol üyeleri ile birlikte ilgili fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi.

Programın sonunda öğrenciler hep bir ağızdan mezuniyet andını okuyarak keplerini fırlattı.

Tören, Protokol üyeleri ve mezun öğrencilerin günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.