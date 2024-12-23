Yeni göreviyle güçlü bir başlangıç yapan Köleoğlu, yaptığı açıklamada hem geçmişe hem de geleceğe dair çarpıcı mesajlar verdi.

“TEÇ-SEN Siyasetin Değil, Eğitim Çalışanlarının Sendikasıdır!”

Köleoğlu, TEÇ-SEN’in bağımsız ve bütünleştirici misyonuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün, eğitim sendikalarının büyük bir kısmı siyasi partilerin arka bahçesi haline gelmiştir. Ancak TEÇ-SEN, siyaseti reddeden, tüm eğitim çalışanlarını birleştiren, yalnızca hakkın ve adaletin yanında olan bir sendikadır. Artık seçim sizin! Ya siyasi güdümlü sendikalarda kalmaya devam edeceksiniz ya da gerçek anlamda bağımsız olan TEÇ-SEN’de kendi haklarınızı savunacaksınız.”

“Birlik Olmadan Haklarımızı Kazanamayız!”

Eğitim çalışanlarının farklı sendikalara bölünerek büyük bir zaman kaybı yaşadığını vurgulayan Köleoğlu, birlik çağrısı yaptı:

“Bizler yıllardır farklı sendikaların çatısı altında parça parça olduk. Bunun sonucunda ne kazandık? Koca bir hiç! Artık bu tabloyu değiştirme zamanı. Eğer birlikte hareket edersek, omuz omuza mücadele edersek, hiçbir sorunumuz çözümsüz kalmaz. TEÇ-SEN, her zaman hukukun ve adaletin izinden giden bir sendikadır. Birlikte daha güçlü olacağız!”

“TEÇ-SEN, Eğitim Çalışanlarının Öz Sendikasıdır!”

Köleoğlu, TEÇ-SEN’in yalnızca eğitim çalışanlarının haklarını savunmak için kurulduğunu ve siyasetten tamamen bağımsız olduğunu belirterek şunları ekledi:

“TEÇ-SEN bizim sendikamızdır! Siyasetin değil, eğitim çalışanlarının sendikasıdır. Eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmek için güç birliği yapmamız şart. Bizleri bölmeye çalışanlara inat, asıl yuvamız olan TEÇ-SEN çatısı altında birleşmeliyiz!”

“Omuz Omuza Daha Güçlü Bir Gelecek İnşa Edeceğiz!”

Köleoğlu, açıklamasını eğitim çalışanlarına yönelik bir çağrıyla tamamladı:

“Değerli eğitim çalışanları kardeşlerim, bizler aynı sorunlarla mücadele eden, aynı acıyı paylaşan bir aileyiz. Eğer birlikte hareket edersek, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Sizleri asıl yuvanız olan TEÇ-SEN’e bekliyoruz. Gelin, omuz omuza mücadele ederek daha güçlü bir gelecek inşa edelim!”

TEÇ-SEN, yeni İl Başkanı Abdurahim Köleoğlu liderliğinde eğitim çalışanlarının haklarını savunmaya, birlik ve dayanışmayı güçlendirmeye devam edecek. Bu yeni dönem, bağımsız sendikacılık adına atılmış güçlü bir adım olarak tarihe geçecek.