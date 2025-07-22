Toplantıda; KASKİ, DSİ ve Karayolları başta olmak üzere yatırımcı kurum ve kuruluş amirleri tarafından faaliyet alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı.

Soru ve cevapların alınmasının ardından kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar değerlendirildi.

Toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Vali Ünlüer: “Bugünlerde en çok gündemimizi meşgul eden konu su sorunu. Depremden kaynaklı alt yapı hasarları bulunuyor. Suların %75’i toprağın altına gidiyor. Bu sebeple şehrin her noktasında alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Tabi vatandaşlarımız bu çalışmalar sırasında toz sorunu, trafiğe kapalı yollar ve su kesintileri gibi sorunlarla karşılaşıyor. KASKİ tarafından yapılan sunumda Kılavuzlu Barajından alınacak su ile 15-20 gün içerisinde su sorunu giderileceği ifade edildi. Tabi bu ilk etapta vatandaşlarımızın mağduriyetini giderecek geçici çözüm. DSİ tarafından yapımına başlanılan Kısık Barajı isale hattı ile 2026 yılı sonunda Ayvalı Barajı verilecek su ile Kahramanmaraş’ta su sorunu diye bir gündemimiz olmayacak.

Deprem sonrası şehri yeniden inşa ediyoruz. 324 yeni köy kuruyoruz. 16 bin 600 kırsal konut ve şehirde 82 bin bağımsız birim yapıyoruz. Bu işlere baktığımızda 10 yılda tamamlanması gereken işleri 1,5 yılda tamamlamaya çalışıyoruz. Bu da bazı aksaklıklara yol açıyor. Alt yapı, üst yapı hizmetleri ve konutlar yapıldığında modern bir şehir kurulacak. Kısa sürede yeni bir şehir inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu süreçte anlayış ve destek bekliyoruz. Tüm kurumlarımız gecesini gündüzüne katıyor.

TOKİ konutlarımız ve şehir merkezinde yerinde dönüşüm çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Anahtar teslimi yapılan hak sahibi vatandaşlarımızı ve kiracı konumunda olan vatandaşları kalıcı konutlara taşınmalarını sağlıyoruz. Konteyner Kentlerden tahliye süreçlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. %50 oranından konteyner kentleri boşalttık. Yıl sonunda az sayıda geçici iskanda kalan vatandaşlarımız olacak. Kiracılara da sosyal devlet anlayışıyla gerekli destekleri vereceğiz. Bu şehri normal hayatına döndürmek için her alanda faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor.

Bir diğer hususta, kamu arazisine yapılmış kaçak yapılar. Kaçak yapıya asla müsaade etmeyeceğiz. Kurumlarımız tarafından gerekenler yapılıyor. İmar yasasına aykırı yapılaşmaya karşı Belediyelerimiz tarafından takipleri yapılıyor. Şehri her noktasında sorunsuz bir şehir yapma gayretindeyiz. Emek veren destek veren tüm paydaşlarımıza ve anlayışları için vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.