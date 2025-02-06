Onikişubat ilçesi Öztürk Mahallesinde yapılacak olan okul için Valilik Makamında düzenlenen törende, protokol Vali Mükerrem Ünlüer, Dernek Başkanı Hatice Büşra Çiftarslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur tarafından imzalandı.



İmzaların atılmasının ardından Vali Ünlüer, Umut Elleri Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneğine eğitime vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ederek, okulun ilçemize ve öğrencilerimiz adına hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu.



Dernek Başkanı Hatice Büşra Çiftarslan ise Vali Ünlüer’e, bu imkânı kendilerine sağladığı için teşekkür ederek okulun öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.