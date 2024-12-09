Bugün, mesleki ve teknik eğitimin gençlerimizin geleceğinde kilit bir rol oynadığını kabul etmek zorundayız. Gençlerimizi bu okullara yönlendirerek hem sanayi, tarım, bilişim ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirebiliriz hem de Kahramanmaraş’ı ekonomik bağımsızlık yolunda daha güçlü bir konuma taşıyabiliriz.

Meslek Liseleri: Üretim Gücümüzün Temeli

Kahramanmaraş’ın kalkınmasında meslek liselerinin rolü olmazsa olmazdır. Bu okullarda yetişecek gençler yalnızca iş dünyasına değil, aynı zamanda şehir ekonomisine değer katacaktır. Ancak burada kritik olan, gençlerimizi “ara eleman” kavramıyla sınırlamamak ve onları her sektörde “aranan eleman” yapmaktır. Bunun için:

• Meslek liselerini teknolojik dönüşümle uyumlu hale getirmeliyiz.

• Eğitim ve üretimi aynı çatı altında birleştiren modelleri benimsemeliyiz.

• Mezunlara, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazandırmalıyız.

Meslek liselerimizin, toplumsal ihtiyaçlara çözüm üreten ve sektöre yön veren merkezler haline gelmesi şarttır. Bu okullarımızı, geleceğin güçlü ve yenilikçi iş gücünü yetiştiren eğitim yuvaları haline getirmek bizim elimizde!

Meslek Liselerine İlgi Artmalı, Algılar Değişmeli

Bugün ülkemizde meslek liselerine olan ilgi istenen düzeyde değil. Gençler, bu okulların üniversiteye geçişi zorlaştırdığı ya da iş bulma olasılığını azalttığı algısıyla meslek liselerinden uzak durmaktadır. Ancak gerçek şu ki, üretim sanayisi ve küçük işletmeler nitelikli eleman bulmakta ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.

Gençlerimize, meslek liselerinin yalnızca bir eğitim basamağı olmadığını, aynı zamanda geleceklerini şekillendiren birer fırsat kapısı olduğunu göstermeliyiz. Kahramanmaraş’ın geleceği, bu algıyı değiştirerek meslek liselerine olan ilgiyi artırmamıza bağlıdır.

Kahramanmaraş’ın Gücü: Nitelikli İş Gücü

Her zaman altını çiziyoruz: Eğitime yapılan yatırım, ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Bu anlayışla, meslek liselerinde eğitimi güçlendirmek ve bu okulları cazip hale getirmek, yalnızca gençlerimizin değil, şehir ekonomisinin de geleceğini inşa etmek anlamına gelir.

Kahramanmaraş’ın daha güçlü, daha üretken ve ekonomide söz sahibi bir şehir olması için meslek liseleri en büyük gücümüzdür. Bu okullara hak ettiği değeri vermeli ve gençlerimizi iş dünyasının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve ahlakla donatarak onları geleceğe hazırlamalıyız.

Meslek lisesi bir memleket meselesidir! Bu meseleyi daha fazla ertelemeye vaktimiz yok. Şimdi harekete geçme zamanı!