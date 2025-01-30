Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken altyapı seferberliğine de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde sağlanan 12 Milyar TL’lik kaynakla, 11 ilçenin tamamında altyapı hatlarının yenilenmesi ve yeni şebeke hatlarının inşası için büyük çaplı bir çalışma yürütülüyor. Depremde ağır hasar alan altyapı sistemlerinin modernize edilmesi amacıyla başlatılan projeler, şehir genelinde büyük bir dönüşüm sağlıyor. İçmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısının güçlendirilmesi kapsamında yapılan yatırımlar, Kahramanmaraş’ın geleceğini güvence altına almayı hedefliyor. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve afetlere karşı daha dayanıklı bir altyapı inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyor. Yenilenen altyapı sistemleri sayesinde, şehirdeki su iletim hatlarında yaşanan sorunlar en aza indirilecek, atık su yönetimi daha verimli hale getirilecek ve yeni yerleşim bölgeleri modern altyapı imkânlarına kavuşacak.

“Daha Sağlam Adımlarla Geleceğe Yürüyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, altyapı alanında gerçekleştirilen projelerin şehrin geleceği için büyük önem arz ettiğini belirtti. Görgel, “Kahramanmaraş’ımız, 6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkıma uğradı. Ancak devletimizin ve milletimizin güçlü iradesiyle, şehrimizi daha modern, daha yaşanabilir bir hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde sağlanan 12 Milyar TL’lik kaynakla, 11 ilçemizin tamamında altyapı seferberliği başlattık. Bu kapsamda, depremde hasar alan tüm altyapı hatlarını yeniliyoruz ve yeni yerleşim bölgelerine modern şebeke hatları kazandırıyoruz. İnşa edilen altyapı sistemleri şehrimizin 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak. Alt ve üst yapısıyla geleceğe güvenle bakan Kahramanmaraş için hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.