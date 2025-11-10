Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin modern bir altyapı yapısına kavuşturulması hedefiyle başlattığı kapsamlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Onikişubat Şazibey Mahallesi de altyapı dönüşümünün önemli odak noktalarından biri oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen konut inşa çalışmalarıyla eş zamanlı olarak KASKİ Genel Müdürlüğü de altyapı imalatlarını ilerletiyor. Yeni yapılaşmanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan altyapı projeleri hem bölgedeki yaşam standartlarını yükseltmeyi hem de şehrin genel altyapı direncini artırmayı amaçlıyor.

200 Milyonluk Yatırım

KASKİ koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında Şazibey Mahallesi’ne toplam 200Milyon TL’lik altyapı yatırımı yapılıyor. Çalışmalar kapsamında bölgede; 17 kilometre içmesuyu,20 kilometre kanalizasyon hattı ve 3 kilometre yağmursuyu hattı inşa ediliyor. Ekipler sahada yoğun bir mesai yürütürken, çalışmaların etaplar halinde kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Modern, güvenli ve uzun ömürlü hatlar üzerinden oluşturulan yeni altyapı sistemi, hem yeni yerleşim alanlarının ihtiyacını karşılayacak hem de bölgenin gelecekteki nüfus ve kullanım yoğunluğuna hazır şekilde planlanmış olacak.