18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen programda, vatan uğruna can veren kahramanlar bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı. Şeyh Adil Mezarlığı Şehitliği’nde gerçekleştirilen tören, yoğun katılımla ve duygu yüklü anlara sahne oldu.

Anma programına şehir protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Törende; Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Programda, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, MHP İl Başkanı Mansur Metehan,ve şehir protokolü de yer aldı. Tören kapsamında şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar edildi. Başkan Fırat Görgel, şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı.

Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Aziz milletimizin bağımsızlık ve istikbal uğruna yazdığı en büyük destanlardan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, vatanımız için canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Vatan toprağını canı pahasına savunan ecdadımız, bizlere bağımsız bir ülke ve onurlu bir gelecek emanet etti. Bizler, o kutlu mücadelenin mirasçıları olarak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve bu aziz vatanı daha güçlü yarınlara taşımakla sorumluyuz. Kahramanmaraş olarak, tarih boyunca olduğu gibi milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir şehir olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Çanakkale’de ve vatanın dört bir yanında canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.