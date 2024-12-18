Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 11 ilçede kesintisiz şekilde devam ettirdiği altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de Andırın ilçesine bağlı Hacıveliuşağı Mahallesi oldu.

Yıllardır içmesuyu sorunu yaşayan mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesinin başlattığı projeyle sağlıklı ve kaliteli içmesuyuna kavuşmaya hazırlanıyor.

Proje kapsamında mahalleye yaklaşık 3 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa ediliyor. Yaklaşık 2 Milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilen altyapı çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor.

“Uzun Yıllardır Beklediğimiz Hizmet”

Hacıveliuşağı Mahalle Muhtarı Duran Karataş, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Uzun yıllardır mahallemizde içmesuyu sorunu yaşıyorduk. Sorunumuzu yetkililere ilettik ve sağ olsun Fırat Görgel Başkanımız sesimizi duydu. Bu çalışmayla birlikte mahallemizdeki içmesuyu sorunu kökten çözülecek. Fırat Görgel Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden Kesintisiz Altyapı Hamlesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen altyapı yatırımları, kentin en ücra mahallelerine kadar ulaşıyor. Hacıveliuşağı Mahallesi’nde hayata geçirilen proje, Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda attığı önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.