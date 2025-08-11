Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş’ta 04 Ağustos 2025 ile 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonel faaliyetler sonucunda 72 kişi adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 47’si çeşitli suçlar kapsamında haklarında arama kaydı bulunan şüpheliler, 4 kişi uyuşturucu madde ticareti ile ilişkilendirilen şüpheliler ve 21 kişi ikamet ve iş yerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karışan kişiler olarak kayıtlara geçti. Bu çalışmalar neticesinde 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 34 kişi ise tutuklandı.

Operasyonlar kapsamında; 13,85 gram metamfetamin, 181,29 gram bonzai, 3,05 gram bonzai hammaddesi (AMG), 6100 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine yol açan uygulamalarda; 187 araca yüksek sesli müzik dinlemekten, 83 araca abartı egzozdan, 411 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.