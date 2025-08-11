Eğlenceli koreografiler ve neşeli müziklerle dolu program boyunca çocuklar hem eğlendi hem de yeni şeyler öğrenme fırsatı buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaştan ziyaretçiye hitap eden zengin etkinlik takvimiyle doludizgin devam ediyor. Fuar kapsamında çocuklar için de birbirinden eğlenceli ve öğretici programlar sahneye taşınıyor.

Bu kapsamda, eğlenceli ve öğretici şarkılarıyla tanınan sevilen çizgi film karakteri Kukuli, KAFUM Fuar Alanı’nda minik hayranlarıyla bir araya geldi. Sahneye çıkar çıkmaz alandaki çocukların coşkulu alkışlarıyla karşılanan Kukuli, sevilen şarkıları ve renkli sahne şovlarıyla küçük izleyicilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Eğlenceli koreografiler ve neşeli müziklerle dolu program boyunca çocuklar hem eğlendi hem de yeni şeyler öğrenme fırsatı buldu. Kukuli’nin enerjik performansına zaman zaman ebeveynler de eşlik ederek alandaki coşkuyu artırdı. Etkinlik sonunda minik izleyicilerin yüzlerindeki gülümseme görülmeye değerdi. Aileler ise hem çocuklarının keyifli vakit geçirmesinden hem de etkinliğin eğitici yönünden duydukları memnuniyeti dile getirdi.