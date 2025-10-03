Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 174. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı.

AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Başkan Görgel’in yanı sıra, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ile İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı da yer aldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti teşkilatlarıyla bir araya gelerek önemli mesajlar verdi. Toplantıda; Türkiye’nin iç ve dış siyasetine dair güncel başlıklar, dünya gündemindeki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Türkiye’nin insanlığın ortak vicdanına tercüman olan Sumud Filosu’ndaki tüm umut yolcularının yanında olduğunu vurguladı.

“Toplantımızın Hayırlara Vesile Olmasını Diliyorum”

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve partimiz adına önemli bir toplantıyı geride bıraktık. Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, ekonomimiz ve yerel yönetimlerin sorumlulukları üzerine kapsamlı değerlendirmeler dinledik. Kahramanmaraş olarak bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde karşılık vermek için gayret etmeyi sürdüreceğiz. Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.