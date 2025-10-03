Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerde de ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor.

Tüm ilçelerde olduğu gibi Pazarcık’ta da yol yatırımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için grup yollarını yeniliyor.

Bu kapsamda, Karahüyük, Evri Taşbiçme ve Pınarbaşı başta olmak üzere bölgedeki mahalleleri Gaziantep Yolu’na bağlayan 5 kilometrelik grup yolunda kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Uzun yıllar yoğun kullanımdan dolayı deforme olan ve ulaşımda aksamalara sebebiyet veren yolda, zemin hazırlıklarının ardından asfalt çalışması da başlatıldı.

Asfalt serim çalışmalarının kısa süre içinde tamamlanmasıyla birlikte Pazarcık’ın kırsal mahallelerinin, şehir merkezi başta olmak üzere Gaziantep, Pazarcık, Nurdağı, Türkoğlu ve Narlı ile bağlantısının güçlenmesi hedefleniyor.