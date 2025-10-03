KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarının yanı sıra çalışmalar sırasında bozulan yolların bakım ve onarımını da yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda KASKİ koordinesinde, Dulkadiroğlu Mehmet Akif Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Mahallede gerçekleştirilen altyapı imalatları sırasında zarar gören yol yüzeyleri, sıcak asfaltla kaplanıyor. Yapılan asfalt yenileme çalışmaları ile hem araç hem de yaya ulaşımında güvenlik ve konfor tekrar artırılıyor. Mahalle sakinleri, tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde başlatılan asfalt çalışmaları için KASKİ yetkililerine teşekkür etti.

Altyapıya En Yüksek Yatırım Yapan Şehir

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili KASKİ’den yapılan açıklamada, “Altyapıda deprem sonrası oluşan hasarın giderilmesi, şehrimizin güvenli ve sağlıklı altyapıya kavuşması için gece gündüz çalışıyoruz. 20 Milyar TL’nin üzerinde yatırımla şuanda Türkiye’de altyapıya en yüksek yatırım yapan kurumuz. Bu çalışmalarla Türkiye’nin en yeni, en modern ve en yüksek teknolojili altyapısına sahip şehir olacağız. Yine bu sayede su kayıp kaçak oranımızı dünya standartlarına indirmeyi planlıyoruz. Çalışmaların tamamlandığı bölgelerde de asfalt çalışmaları hızlı bir şekilde başlatılıyor. Bu süreçleri de takip ediyoruz. Şehrimiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.