Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığınca 24–30 Eylül 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde icra edilen faaliyetlerde aranan şahıslara yönelik operasyonlarda toplam 259 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Operasyonlar neticesinde Afşin ilçesinde 1 tabanca, Elbistan ilçesinde 1 tabanca, Onikişubat ilçesinde 3 tabanca ve 3 av tüfeği, Göksun ilçesinde 1 av tüfeği, Dulkadiroğlu ilçesinde 2 av tüfeği olmak üzere toplam 9 ruhsatsız silah ve 183 mühimmat ele geçirilmiş, ayrıca Göksun ilçesinde FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.İ. (39) yakalanarak adli işlemlerinin ardından Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu.

KAHRAMANMARAŞ’TA ZEHİR TACİRLERİNE AĞIR DARBE

Kahramanmaraş’ta jandarma ekipleri, Göksun ve Elbistan ilçesinde düzenlediği operasyonlarda zehir tacirlerine ağır darbe vurdu.

Edinilen bilgiye göre; İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24–30 Eylül 2025 tarihleri arasında Göksun ve Elbistan ilçelerinde yürütülen kaçakçılık, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanma suçlarına ilişkin operasyonlarda toplam 53 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adli işlemleri tamamlanan bir kişi tutuklanırken, 40 litre metanol, 15 litre içki, 78 gram esrar, 14 gram kenevir, 77 adet sentetik uyuşturucu hap, 173 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.