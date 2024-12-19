Sağlık Bakanlığı tarafından Onikişubat ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin yakınında inşa edilen hastane, 2025 yılının Ocak ayında hasta kabulüne başlayacak.

Hastanenin çevre düzenlemesi ve hizmet binasının tefrişatı için çalışmalar devam ediyor. Sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla şehirde yapılan bu önemli yatırım, 1400 kişiye istihdam sağlayacak. 97 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 55 bin metrekare kapalı alanı bulunan hastanede, 90 yoğun bakım yatağı, 80 poliklinik, 12 tam donanımlı ameliyathane, onkoloji ünitesi, anjiyo ile endoskopi üniteleri ve 8 doğumhane bulunacak.