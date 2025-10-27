Göksun Elması, "Meyvenin Alâsı, Göksun’un Elması" temasıyla ülke genelinde tanınmaya başladı. Bölgenin özgün iklim şartları sayesinde yüksek kalite özelliklerine sahip olan elmalar, tat, aroma, renk ve sertlik açısından dikkat çekiyor. Göksun ilçesinden 50 bin ton, Çağlayancerit ilçesinden ise 10 bin ton elma hasat edilmesi planlanıyor.

Elma üreticileri, yüksek üretim maliyetleri ve girdi fiyatlarından şikayet ederek, mazot ve gübre temininde zorluk çektiklerini ifade ediyorlar. Bu nedenle çiftçiler, yetkililerden yardım bekliyor.

Kahramanmaraş'ın elması, hem iç piyasada hem de Hindistan, Rusya, Irak ve Libya gibi dış piyasalarda büyük ilgi görmekte. İki ilçede toplam 1 milyon 500 bin elma ağacı bulunuyor ve bu yıl beklenenin üzerinde bir verim elde edileceği bildiriliyor. Özenle bakımı yapılan ve kaynak sularıyla sulanan Göksun elması, bölgenin en önemli tarımsal ürünleri arasında yer alıyor.