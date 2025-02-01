Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için konut inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Emlak Konut ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan projede, köy tipi ve zemin artı 4 veya 5 katlı konutların temelleri atıldı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, deprem sonrası konut sorununu çözmek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ünlüer, "Kurası çekilen 34 bin 600 konutu vatandaşlarımıza teslim ettik. 2025 yılı sonuna kadar hedefimiz yaklaşık 74 bin bağımsız birimin tamamını hak sahiplerine ulaştırmaktır." dedi.

Vali Ünlüer, proje kapsamındaki konutların inşasının çevreye duyarlılık gözetilerek gerçekleştirildiğini vurguladı. Şu anda 37 bin 348 adet belirlenen rezerv alan, 22 bin 137 yerinde dönüşüm rezerv alanı ve 13 bin 965 köy evi kırsal konut olmak üzere toplamda yaklaşık 74 bin bağımsız birimin temellerinin atıldığını belirten Ünlüer, "Birçok kırsal mahallemizde kalıcı köy konutlarına vatandaşlarımızı yerleştirdik. Yapımı tamamlanan konutlara hak sahipleri yerleşmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Ünlüer, 2025 yılı sonunda hak sahipliği sayısının artması durumunda yeni konut projelerinin de gündeme alınabileceğini sözlerine ekledi. Bu çalışmalarla, depremzedelerin kalıcı ve güvenli konutlara kavuşması hedefleniyor.