Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, özel bir programla sona erdi. Bir ay boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan fuarın final etkinliğinde Grup Sıra sahne aldı.

Sevilen müzik topluluğu, Anadolu’nun farklı yörelerinden seçkin eserleri seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Repertuvarında; “UrfalıyamDağlıyam”, “Gezme Ceylan”, “Garip Bir Kuştu Gönlüm”, “Mardinli Güzel Yârim”, “Mihriban”, “Nemrudun Kızı”, “Mektebin Bacaları” ve “Eşarbını Yan Bağlama” gibi sevilen türkülere yer veren Grup Sıra, fuar alanını adeta bir sıra gecesi atmosferine dönüştürdü.

Müzikseverler, eserler boyunca alkışlarla ve cep telefonlarının ışıklarıyla ritim tuttu, birçok eserde hep bir ağızdan koro halinde şarkılara eşlik etti. Etkinlikte vatandaşlar, halaylar çekerek geceye renk kattı ve coşku doruğa ulaştı. Büyük bir katılımın olduğu final gecesinde, fuara gelen misafirler unutulmaz bir müzik ziyafetine tanıklık etti.

Böylece Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı, kültür, sanat ve eğlencenin bir arada yaşandığı sıra gecesiyle sona erdi.