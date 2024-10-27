Sosyal belediyecilik çerçevesinde Başkan Fırat Görgel öncülüğünde toplumun tüm kesimlerine yönelik çeşitli programlar gerçekleştiren, daima vatandaşların yanında olan, kişisel gelişimleri noktasında onlarca atölye düzenleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, moral ve motivasyon için anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Aliyaİzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Anne-çocuk bağını güçlendirmek ve topluma moral aşılamak amacıyla düzenlenen "Turşu Atölyesi" etkinliği, çocukların ve annelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

“Uzmanlar, Turşu Yapımının Püf Noktalarını Anlattı”

Çocuklar ve anneler, bu özel atölyede birlikte turşu yapmanın keyfini çıkarırken hem eğlendi hem de geleneksel bir kültürel değeri yaşatma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca katılımcılara rehberlik eden uzmanlar, turşu yapımının püf noktalarını anlatarak eğlenceli bir öğrenme deneyimi sundu. Çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları turşuları heyecanla kavanozlara yerleştirirken, anneler de çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Kaya: “Acur Turşumuz İçin Tescil Başvurusu Yapacağız”

Programa katılan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’in talimatıyla acur turşusu için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunu yapacağız. Böyle güzel bir etkinlik ve bu güzel atmosfer için programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, “6 Şubat depremlerinden sonra hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadık. Bugün burada büyükşehir belediyesi olarak anne ve çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak için bir araya geldik geldik. 250 çocuğumuz ve onların anneleri, alanında uzman isimler ile birlikte Kahramanmaraş’ımızın meşhur sirke ile yapılan acur turşusu geleneğini nesilden nesile aktarmak. Gastronomi ve anne çocuk atölyelerimiz devam edecek. Kahramanmaraş’ımızın tescilli ürünlerini atölyelerimiz de anne ve çocuklarla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadeleri kaydetti.

“Bugün Anne - Kız Günü Yaptık”

Turşu Atölyesi’ne katılan Sibel Özdemir, “Böyle güzel bir havada burada anne kız etkinliğe geldik. Kızımın turşuluk malzemeleri doğrarken kesme beceresi gelişti. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini diliyorum. Bu güzel etkinlik için de Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi. Zehra Özdemir, “ Sirke ile turşu yaptım çok güzel ve eğlenceli bir deneyimdi benim için annem ile birlikte yapacağım diğer etkinlikleri heyecanla bekliyorum” diye konuştu.