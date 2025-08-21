Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi’nde S.Y.’nin bağ evinde hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti.

JASAT ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin K.Ö.(47), Ö.Y.(40) ve A.A.(37) olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çalınan malzemeler ele geçirildi.

Araştırmada şüphelilerin toplamda 7 ayrı adreste (Göllü, Akyar, Peynirdere ve Dereköy) hırsızlık amacıyla bulundukları tespit edildi.

Şüpheliler adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine konulurken, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.