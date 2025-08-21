Sempozyuma Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Andırın Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile ülkemizin çeşitli yükseköğretim kurumlarından akademisyenler katıldı.

KSÜ Andırın Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda iki gün boyunca devam eden programda, farklı üniversitelerden akademisyenler, araştırmacılar ve kültür insanları Andırın’ın tarihi, kültürel, sosyal ve doğal değerlerini akademik bir bakış açısıyla ele aldı.

Açılış oturumunda milli parklar, küresel iklim değişikliği, depremsellik ve yerel kalkınma konuları tartışılırken, sonraki oturumlarda ilçenin tarihi gelişimi, sosyo-ekonomik yapısı, kültürel mirası, doğal afetlere karşı dirençliliği ve biyolojik çeşitliliği üzerine bildiriler sunuldu.

Program kapsamında,Andırın Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çabuk’un 1895 Geben Katliamı üzerine gerçekleştirdiği tarihsel analiz ile Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Yetiş Pehlivan’ın Andırın’ın sosyo-ekonomik yapısı ve kalkınma sorunlarını irdeleyen çalışması ve Öğr. Gör. Ragıp Sarı’nın fotoğraflarla Andırın bildirisi yer aldı. Katılımcılar, Andırın’ın sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel potansiyelin yalnızca bölgesel değil ulusal ölçekte de önem taşıdığını vurguladı.

Sosyal program çerçevesinde sempozyumun ikinci günü akşamında Kışla Bahçesi’nde, Kamer Derneği sanatçıları tarafından düzenlenen konser ile katılımcılara kültürel bir etkinlik sunuldu. Ayrıca sempozyumun saha gezisi kapsamında ise Meryemçil Kalesi, Kırksu ve Kargaçayırı bölgelerine inceleme gezileri düzenlenerek, katılımcıların yerinde gözlem yapmaları sağlandı.

Sempozyum, yerel yöneticiler ve üniversite temsilcilerinin katıldığı kapanış oturumuyla tamamlanırken, Andırın’ın bilimsel çalışmalarla desteklenerek geleceğe taşınmasının önemi bir kez daha dile getirildi.