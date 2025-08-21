Operasyonlar sırasında;

- Ruhsatsız tabanca: 2 adet

- Av tüfeği: 5 adet

- Senet: 3 adet

- Alacak verecek defteri: 2 adet

- Cep telefonu: 4 adet

- Tarihi obje/sikke: 93 adet

- Sahte toz deterjan (2,5 ton)

- Kök kenevir bitkisi: 113 kök

- Esrar: 507 gram

- Bonzai: 24 gram

- Metamfetamin maddesi: 36 gram

- Eriyen Dolar: 8.100 adet (birim bilinmiyor) ve 4 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Bölge genelinde ayrıca suçlara yönelik olarak tefecilik, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet, tarihi eser kaçakçılığı, yasadışı ekim, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile uyuşturucu madde kullanma suçları kapsamında toplam 38 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 1 şüpheli adli makamlara sevk edilerek tutuklandı; 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbir kararı uygulandı.

TEM Şube Müdürlüğü ise, DEAŞ silahlı terör örgütünün üyeliği suçundan yabancı uyruklu U.K. ve M.D. adlı şahıslar hakkında adli işlem başlattı.

Ayrıca PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan G.D. (48) adlı şahıs yol kontrolü sırasında yakalanarak adli makamlara sevk edildi.