KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen açılış törenlerine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve eşi Fatma Yasım, İş İnsanı Haluk Şerbetçi ve ailesi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İ. Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Hafize Öksüz ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim, Genel Sekreter İbrahim Palabıyık, öğretim üyeleri ve hastane personeli katıldı.

Açılışta konuşan İş İnsanı Haluk Şerbetçi, şehirdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla önemli bir adım attıklarını ifade ederek “Yaşanan depremlerin ardından Kahramanmaraş’ımızı tekrar ayağa kaldırmak için bizlerde üzerimize düşeni yapmaktayız. Değerli Rektörümüz Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Sefa Resim’in öncülüğünde KSÜ Araştırma ve Uygulama Hastanemize modern bir yoğun bakım ünitesi kazandırdık. Yapılan bu eserin vatandaşlarımıza şifa olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ise "Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanemiz için her geçen gün önemli gelişmelere imza atıyoruz. Bugün itibariyle gayet modern bir donanıma sahip olan Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesini hastanemize kazandırmış bulunmaktayız. Bu sayede yoğun bakım servislerimizin sayısını artırarak mevcut yatak sayısına 15 yatak daha ekledik. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde kalite en büyük önceliğimiz. Her geçen gün üniversitemizin imkânları artırarak daha kaliteli hizmet sunmanın gayreti içindeyiz.Açılışını yaptığımız servis ve ünitelerin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diler, şehrimizdeki diğer hayırseverlere de örnek teşkil eden bu anlamlı desteklerinden dolayı Şerbetçi teşekkür ederim.” dedi.

Açılışın ardından tören heyeti Haluk Şerbetçi Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.