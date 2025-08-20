Yapılan çalışmalarla birlikte Kuzey Çevre Yolu, yalnızca araç ulaşımında değil, yayaların da güvenle kullanabileceği bir güzergâh haline geliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, araç ve yaya trafiğinde güvenliği artırmak, vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım imkanlarına kavuşmasını sağlamak amacıyla şehir genelinde yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde çalışmaların sürdüğü önemli noktalardan biri de şehir merkezinin ana ulaşım akslarından Kuzey Çevre Yolu oldu. Ekipler, bölgede yürüyüş yolu imalatlarını aralıksız sürdürüyor.

Arterin farklı kısımlarında eksik kalan bölümler tamamlanarak hem estetik açıdan daha düzenli bir görünüm sağlanıyor hem de yaya güvenliği artırılıyor.

Yapılan çalışmalarla birlikte Kuzey Çevre Yolu, yalnızca araç ulaşımında değil, yayaların da güvenle kullanabileceği bir güzergâh haline geliyor. Yürüyüş yollarının tamamlanmasıyla vatandaşların gündelik ulaşımda ve sosyal yaşamda daha sağlıklı ve güvenli bir alan kazanması hedefleniyor.