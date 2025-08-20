Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, her gün farklı etkinlikler ve konserlerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

İlk günkü coşku ve heyecanını koruyan fuar, bu kez de müzik dolu bir geceye ev sahipliği yaptı. KAFUM’da gerçekleştirilen konserde, şehrin sevilen seslerinden Cemile Sönmez sahne aldı.

Sönmez, programında; “Haberin Var Mı”, “Maraş’tan Bir Haber Geldi”, “Talihim Yok Bahtım Kara”, “Sen Gel Diyorsun”, “Yalancısın İnanamam” ve “Pazarcık Yazısı” gibi birbirinden değerli eserleri yorumladı.

Dinleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek konserin coşkusunu artırdı. Gece boyunca fuar alanında renkli görüntüler oluşurken, vatandaşlar da hem fuarın sunduğu etkinliklerden faydalandı hem de Cemile Sönmez’in güçlü sesiyle keyifli bir akşam yaşadı.