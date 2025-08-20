Coşku ve heyecanın hiç eksilmediği programda, izleyiciler sahnedeki performanslara kahkahalarla eşlik ederken, aileler de sahnede keyifli anlar yaşadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 19 gün geride kalırken, organizasyonun en sevilen etkinliklerinden biri olan “Aileler Yarışıyor” programı bir kez daha ziyaretçilerle buluştu.

KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye’nin sevilen yazar ve sanatçılarından Mehmet Ercan ile Minyatür Murat’ın eğlenceli sunumuyla renklendi. Sunucuların samimi üslubu ve esprili diyalogları izleyicilerden sık sık alkış ve kahkahalar topladı.

Program boyunca sahneye çıkan aileler hem hünerlerini sergiledi hem de rakipleriyle dostane bir rekabete girdi. Yarışma formatı, eğlenceli sorular ve interaktif bölümlerle hem sahnedeki yarışmacıları hem de izleyenleri etkinliğin bir parçası haline getirdi.

Coşku ve heyecanın hiç eksilmediği programda, izleyiciler sahnedeki performanslara kahkahalarla eşlik ederken, aileler de sahnede keyifli anlar yaşadı. Yarışma sonunda dereceye giren aileler, çeşitli hediyelerle ödüllendirilerek fuardan unutulmaz bir hatıra ile ayrıldı.