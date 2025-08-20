2025 Aile Yılı kapsamında “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, her gün olduğu gibi yine anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı.

KAFUM’da gerçekleştirilen etkinlikte, eğitimci – yazar Sıtkı Aslanhan ailelerle buluştu. “Bu Çağda Aile Olmak” başlıklı söyleşide Aslanhan, modern çağın hızla değişen sosyal ve kültürel yapısının aile kurumu üzerindeki etkilerini ele aldı.

Sağlıklı iletişim, kuşak çatışmaları, çocukların teknolojiyle ilişkisi ve ebeveynlerin çocuk yetiştirmede dikkat etmesi gereken noktalar gibi birçok başlıkta önemli bilgiler aktardı. Program boyunca aile kavramının toplumun temel direği olduğuna vurgu yapan Aslanhan, katılımcılara hem günlük yaşamda uygulanabilecek pratik öneriler sundu hem de aile içi ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturdu. Yoğun ilgi gören söyleşinin sonunda dinleyiciler, Aslanhan’ın anlattıklarını ilgiyle takip ederek notlar aldı.

“Güven, Sevgi ve Saygıyla Sağlam Bir Geleceğe”

Programda konuşan eğitimci – yazar Sıtkı Aslanhan, “Bugün aileler, geçmişe kıyasla çok daha farklı sınavlardan geçiyor. Teknolojinin baş döndürücü gelişimi, yoğun iş temposu ve değişen yaşam tarzları aile bağlarını zayıflatma riski taşıyor. Ancak unutmamalıyız ki güçlü bir toplumun temeli, sağlıklı aile yapısıyla mümkündür. Ebeveynler olarak çocuklarımızla iletişimde sabırlı, anlayışlı ve bilinçli olmak zorundayız. Aile içinde güven, sevgi ve saygıyı inşa ettiğimizde hem bireyler hem de toplum daha sağlam bir geleceğe yürür” cümlelerini kaydetti.