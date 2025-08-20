Ekinözü Belediyesi ile Senkron Savunma Sanayisi arasında imzalanan anlaşma kapsamında ilçede yurt içi ve yurt dışına yönelik askeri kıyafet üretim üssü kurulacak.

Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, yatırımın 1 Ekim 2025 itibarıyla faaliyete geçeceğini belirterek, “Bu tesis yalnızca ilçemize değil, Kahramanmaraş’a ve ülkemize stratejik değer katacaktır” dedi.

Yüzlerce Kişiye İstihdam Sağlayacak

Proje, iş insanı İsmail Erdem, Emel Dinçer ve bilim insanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu’nun öncülüğünde hayata geçiriliyor. Tesisin faaliyete başlamasıyla birlikte ilçede yüzlerce vatandaşa doğrudan iş imkânı sunulacak.

Başkan Vicdan, “Ekinözü, artık yalnızca doğal güzellikleriyle değil, savunma sanayine katkı sağlayan üretim kapasitesiyle de adından söz ettirecek. Küçük ilçelerin büyük hedefleri olmaz anlayışını reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yerli ve Milli Savunma Vizyonuna Katkı

Yeni yatırımın Türkiye’nin yerli ve milli üretim hedefleri açısından da kritik bir rol üstleneceğini vurgulayan Başkan Vicdan, “Ekinözü, uluslararası alanda rekabet edebilecek bir üretim merkezi haline gelecek. Bu yatırım, ilçemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ivme kazandıracak” diye konuştu.

Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Vicdan, yatırımın ilk ancak son olmayacağının altını çizerek, “Çalışmak isteyen tüm Ekinözü halkına ayrım gözetmeksizin fırsat sunacağız. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük bir Ekinözü için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.