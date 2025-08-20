Belediye ekipleri, genişletilen araç ve ekipman parkı sayesinde çalışmaların hızını artırırken; stabilize yol düzenleme, greyder tesviyesi, temel serimi ve sathi kaplama gibi teknik uygulamalarla kırsal yolların dayanıklılığını artırıyor.

BAŞKAN AKPINAR: “105 MAHALLEMİZİN SORUNLARINI TEK TEK ÇÖZÜYORUZ”

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, kırsal mahallelerin ulaşım altyapısına büyük önem verdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:“Göreve geldiğimiz günden bu yana Dulkadiroğlu’nun yeniden ayağa kalkması için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Fen İşleri ekiplerimiz, merkez mahallelerdeki altyapı çalışmalarını tamamlarken kırsal mahallelerde de vatandaşlarımızın yıllardır süregelen ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturmak için yoğun bir mesai yürütüyor. Sathi kaplama, temel ve yol bakım-onarım çalışmalarıyla yollarımız daha dayanıklı, daha güvenli ve konforlu hale geliyor. Bu hizmet atağıyla 105 mahallemizin tamamında sorunları birer birer çözüyoruz.”

KIRSAL MAHALLELERE KATKI

Yapılan çalışmalar sayesinde kırsal mahallelerdeki yollar, hem tarımsal faaliyetler hem de günlük yaşam açısından daha güvenli ve kullanışlı hale gelecek. Vatandaşların şehir merkezine ulaşımı kolaylaşırken, kırsal bölgelerde üretim, ticaret ve sosyal hayat da ivme kazanacak.

ÇALIŞMALAR ARTARAK DEVAM EDECEK

Dulkadiroğlu Belediyesi, merkez mahallelerde süren altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu bölgelerde de asfaltlama ve bakım çalışmalarına başlayacak. Genişleyen araç ve ekipman parkıyla birlikte daha kapsamlı ve hızlı hizmet sağlanması hedefleniyor.

Başkan Akpınar, sözlerini şöyle tamamladı:“Dulkadiroğlu’nu hep birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bu süreçte hiçbir mahallemizi ihmal etmiyor, merkezden kırsala kadar her noktada vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçiriyoruz.”