Toplam işlem hacmi 1 milyar TL olan hesaplar üzerine faaliyet gösteren 43 şüpheli tespit edilirken, 8 şüpheli tutuklandı. 29’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, kalanlarının işlemleri devam ediyor.

Operasyonlar; Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce illerinin merkezleri ile Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas illerinde gerçekleştirildi.

Şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformlarında sahte “elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı” ilanları yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları savcılıklarca soruşturma başlatılmasına yol açtı.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlıklarını, Jandarmayı ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek, Siber Vatan’da da suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.