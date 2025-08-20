Şairlerin ve ozanların kenti olarak bilinen Kahramanmaraş’ta düzenlenecek bu etkinlik, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde katılım bekleniyor. etkinlik , saat 20.00’de Ergün Ertekin Güreş Sahası’nda başlayacak.

Zengin Program Katılımcıları Bekliyor

Afşin Belediyesi’nden yapılan açıklamalara göre bu yılki program, halk müziği ve şiir geleneğini bir araya getiren renkli etkinliklerle dolu olacak. Katılımcılar, Yiğit Mahzuni konseri, Türk Halk Müziği konseri, halk şiiri dinletisi ve âşık atışması ile unutulmaz bir gece yaşayacak.

Karacaoğlan’ın İzinde

Anadolu halk kültürünün en önemli isimlerinden Karacaoğlan’ın adını taşıyan bu bayram, geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasını ve geniş kitlelere ulaştırılmasını amaçlıyor. Afşin Belediyesi, etkinliğin aynı zamanda kentin kültürel hafızasına katkı sunacağını vurguluyor.

Tüm Halk Davetli

Afşin Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Âşıklarımızın, ozanlarımızın ve şairlerimizin sözleriyle Anadolu’nun gönül dünyasına ortak olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bu anlamlı programa bekliyoruz” denildi.