Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği ulaşım yatırımlarını Elbistan’da da sürdürüyor. Özellikle kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen ekipler, Geçit Mahallesi’nde vatandaşların düğün, cenaze ve taziye gibi toplu organizasyonlarda bir araya geldiği alanda kapsamlı iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda, mahalle sakinlerinin sıkça kullandığı organizasyon alanı 3 bin metrekare kilit parke ile kaplandı. Düğün, cenaze, taziye ve toplu buluşmaların merkezi olan alan, artık hem daha düzenli hem de daha güvenli bir yapıya kavuştu.

Mahalleli Talep Etti, Büyükşehir Yerine Getirdi

Vatandaşların kullandığı sosyal alanın çalışmalar sonrası daha işlevsel hale geldiğini ifade eden Geçit Mahalle Muhtarı Ömer Özer, “Büyükşehir Belediyesine bu alanın kilit parke ile kaplanması talebimiz olmuştu ve kısa süre içerisinde bu talebimiz yerine getirildi. Düğün, cenaze, taziye gibi toplu organizasyonların yapıldığı bu alan artık daha işlevsel hale getirildi. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim” dedi.