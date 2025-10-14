Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi kadar kırsal mahallelerin de ulaşım ihtiyaçlarını önceliklendirerek ulaşım yatırımlarına hız kesemeden devam ediyor. 2025 yılı içerisinde toplam 13 yeni köprü ve menfez projesiyle ulaşım ağını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Türkoğlu’na yeni bir köprü daha kazandırıyor.

Orçan Çayı üzerinde yer alan ve Kırmakaya, Yolderesive Doluca mahallelerinin ortak kullandığı mevcut köprünün dar olması nedeniyle bölgede sık sık trafik aksaklıkları ve maddi hasarlı kazalar yaşanıyordu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca bölgeye 12 metre uzunluğundave 11 metre genişliğinde modern ve konforlu köprü inşa ediliyor. Yapımı hızla devam eden köprünün tamamlanmasıyla birlikte bölge halkı, uzun yıllar güvenle kullanabileceği köprüye kavuşacak.

Muhtar Özel’den Hizmet Teşekkürü

Köprünün tamamlanması ile birlikte bölge halkının günlük yaşamının kolaylaşacağını ifade eden Kırmakaya Mahalle Muhtarı İsa Özel, “Kırmakaya, Yolderesi ve Doluca mahallelerin kullandığı ve Orçan Çayı üzerindeki köprümüz darlığı sebebiyle ulaşımda zorluk yaşatıyordu. Burada maddi hasarlı birçok kaza meydana geldi. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e ilettik. Sağ olsun Fırat Görgel Başkanımız da köprümüzün yenilenmesi talimatını verdi ve ekipler şu an sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Fırat Görgel Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.