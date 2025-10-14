Alım, daimi ve geçici statülerde olmak üzere çeşitli unvanlara yapılacak.

AKBEL A.Ş. Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemiz Kuzey İlçeleri birimlerinde Daimi ve Geçici pozisyonlarda çalıştırılmak üzere AKBEL A.Ş. tarafından aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No Ünvan Sayı Niteliği 1 Ekskavatör Operatörü 5 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 2 Yükleyici (Loder) Operatörü 1 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 3 Kamyon Şoförü 19 · Gerekli olan Ehliyet, Psikoteknik ve SRC belgesine sahip olmak. 4 Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatörü 5 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 5 Greyder Operatörü 3 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 6 Asfalt Serici (Finişer) Operatörü 3 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 7 Silindir Operatörü 5 · Gerekli ehliyet ya da operatörlük belgesine sahip olmak. 8 Özel Güvenlik Personeli 3 · 5188 sayılı Kanun gereği Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak. · En az ön lisans mezunu olmak · Son müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını geçmemiş olmak · Erkek olmak 9 Büro ve Muhasebe Personeli 4 · En az ön lisans mezunu olmak 10 Kantar Görevlisi 3 · En az ön lisans mezunu olmak 11 Makine Bakım ve Onarımcısı 6 · Gerekli olan ustalık, kalfalık ya da myk belgelerinden birine sahip olmak 12 Beden İşçisi 4 · Asfalt Plenti/PMT operatörlüğü işlerinde çalışmak üzere 13 Beden İşçisi 3 · Konkasör (Kırma - Eleme) Tesisi operatörlüğü işlerinde çalışmak üzere 14 Beden İşçisi 20 · En fazla lise mezunu olmak. · Asfalt, yama, yol yapımı, temizlik işlerinde çalışmak üzere. · Geçici statüde · Erkek olmak Toplam 84

1. Aranan Şartlar

1. 2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

2. Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

3. Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

4. Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak, (İşten Çıkış Nedenini gösteren barkodlu SGK Hizmet Dökümü belgesi E-Devlet üzerinden temin edilecektir) tercihen.

5. 14.10.2025 tarihinden önce Afşin, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak ilçelerinden birinde ikamet ediyor olmak. (Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi E-Devlet üzerinden temin edilecektir.)

6. Ehliyet gerektiren unvanlarda; Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı herhangi bir sebeple işlem yapılmamış ve ceza puanından dolayı ehliyetine el konulmamış olmak,(Bu belge, “sürücü detay bilgisi”, Emniyet Müdürlüğünden temin edilecektir.) tercihen.

2. Müracaat

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 14 Ekim 2025 – 16 Ekim 2025 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-akbel-as-personel-alim-ilani-basvuru-formu14102025-24332 internet adresi üzerinden online başvuru yapmaları gerekmektedir. Adaylar birden fazla ünvana başvuru yapmayacaktır. Başvuru olması durumunda tek başvuru değerlendirmeye alınır.

Başvuru sürecinde, başvuru sonrası görüşmelerde; başvuru sahiplerinin beyanı veya sunmuş oldukları evrak ve belgelerde gerçeği yansıtmayan bir durum tespit edildiği anda başvurusu değerlendirme dışı bırakılacaktır. Gerçeği yansıtmayan durum veya beyan, işe başladıktan sonra tespit edilir ise, iş sözleşmesi tazminatsız olarak tek taraflı feshedilecektir. Şirket, işe başladıktan sonra başvurulan ünvana ilişkin şartları kaybeden ve çalışamaz durumda olan işçinin iş sözleşmesini tazminatsız olarak tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Başvuru sahibi bu şartların tamamını başvurusu ile kabul etmiş sayılır.