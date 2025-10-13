Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda 2 Temmuz 2025 tarihinde geçici olarak kapatılan Canlı Hayvan Pazarı’nın yeniden hizmete açıldığını duyurdu.

Şap hastalığı nedeniyle ülke genelinde uygulamaya alınan tedbirler kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarları, hastalığın kontrol altına alınması ve aşılama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden faaliyete geçiyor.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ta da üretici ve besicilerin uzun süredir beklediği Canlı Hayvan Pazarı, 13 Ekim 2025 tarihi itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği için alınan tedbirlere büyük bir titizlikle uyulduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, aşılama uygulamalarının ardından şap hastalığı riskinin kontrol altına alındığı, pazar alanında gerekli tüm dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarının da tamamlandığı belirtildi.