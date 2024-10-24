AKBEL A.Ş. Geçici Personel Alım İlanı

Büyükşehir Belediyemize bağlı AKBEL A.Ş’de 5 ay 29 gün süreyle geçici işçi olarak çalışacak aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacaktır.

Sıra No Unvan Sayı 1 Beden İşçisi(Genel) 31 Toplam 31

A) Aranan Şartlar;

2018/11608 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esasların 4’üncü maddesindeki şartları taşımak.

Vardiya sistemine göre çalışmasına engel, sağlık vb. sorunlarının olmaması.

Görev yapacağı yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Kahramanmaraş nüfusuna (ilçeler dâhil) kayıtlı olmak.

Daha önce çalıştığı işyeri/işyerlerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında kasıt ya da kusurlu davranışları sebebiyle iş akdi feshedilmemiş olmak. (İşten Çıkış Nedenini gösteren “SGK Hizmet Dökümü Belgesi” E-Devlet üzerinden temin edilecektir).

6) Beden İşçisi(Genel) unvanında;

• Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak.

B) Müracaat;

Başvuru esnasında istenen belgeleri yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adaylar birden fazla ünvana başvuru yapamayacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adayların 24.10.2024 / 25.10.2024 tarihleri arasında https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-gecici-personel-alim-ilani-24102024-21895 internet adresi üzerinden çevrimiçi başvuru yapmaları gerekmektedir.