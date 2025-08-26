Alınan bilgilere göre; 23 Ağustos 2025 günü Ekinözü ilçesi Soysallı Mahallesinde devam eden düğün esnasında D.T. (22) silahla ateş edilmesi sonucu boyun bölgesinden yaralanmıştı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, olayın aydınlatılması için JASAT, Olay Yeri İnceleme Birimleri ve Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığından özel bir ekip kuruldu. Kamera görüntülerinin incelenmesi, alınan ifadeler doğrultusunda tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan aramalarda; 6 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet av tüfeği, 953 adet tabanca fişeği, 1.361 adet tabanca boş kovanı, 32 adet boş av tüfeği kartuşu, 21 ab tüfeği fişeği ele geçirildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından 6 kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol kararı uygulanmış ve 1 kişi ise serbest bırakıldı.