Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında önemli görevler üstlenen Özer, TRT, İHA ve Anadolu Ajansı (AA) gibi kurumlardaki başarılı çalışmalarıyla tanınıyor.

Gazeteciliğe yerel medyada Elbistan'ın Sesi gazetesinde başlayan Özer, daha sonra İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Anadolu Ajansı'nda muhabir ve yönetici olarak hizmet verdi.

​Tecrübeli gazeteci, ulusal medyadaki bu yeni görevinin, bölgeye verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

​"KAHRAMANMARAŞ'IN SESİNİ DAHA GÜR DUYURACAĞIZ"

Sabah Gazetesi ailesine katılmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade eden Muhammet Özer, yeni göreviyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Özer, "Türkiye'nin yayıncılık ekolünün zirvesinde yer alan Sabah Gazetesi bünyesinde görev almak bizler için bir onurdur." diye konuştu.

​Kent gündemini Sabah Gazetesi'nin evrensel gazetecilik perspektifiyle kamuoyuna sunma gayreti içinde olacaklarını vurgulayan Özer, "Mesleki birikimimizi, Kahramanmaraş'ın sesini daha gür duyurmak adına Sabah Gazetesi çatısı altında seferber edeceğiz." dedi.