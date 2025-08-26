Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda son haftaya girilirken, birbirinden eğlenceli ve kültürel etkinlikler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarda, konserlerden yarışmalara, kültürel etkinliklerden çocuk aktivitelerine kadar pek çok program fuar coşkusunu zirveye taşıyor.

Etkinlik takvimi kapsamında 26 Ağustos Salı günü KAFUM Fuar Alanı’nda iki özel program sahnelenecek. İlk olarak saat 20.00’da Mehmet Ercan’ın keyifli sunumuyla “Aileler Yarışıyor” programı gerçekleştirilecek.

Dostane bir rekabet havasında geçecek yarışmada aileler, hem eğlenceli anlar yaşayacak hem de izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşatacak. Kahkaha ve heyecanın bir arada olacağı yarışma, fuar katılımcılarına bambaşka bir deneyim sunacak.

Ardından saat 21.00’da, şehrin sevilen sanatçılarından Mehmet Hacıbebekoğlu sahne alacak. Kahramanmaraş’ın güçlü seslerinden biri olan Hacıbebekoğlu, repertuvarında yer alan birbirinden değerli eserlerle müzikseverlere unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, her iki programa da tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.