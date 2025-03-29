Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerini artırarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de bu desteklerini sürdürüyor.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek birçok alanda destek sağlıyor. Ekipler, yaşlı vatandaşların evlerinde kapsamlı bir bakım hizmeti sunuyor. Ev temizliği, kişisel bakım, sağlık kontrolleri ve berber hizmetleri gibi ihtiyaçlar titizlikle karşılanıyor. Yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve bayrama daha huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

Yaşlılar Hizmetten Memnun

Hizmetten yararlanan vatandaşlardan Zeliha Milcan, belediyenin sunduğu destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediyemizin vermiş olduğu bu hizmetten çok memnunuz. Her zaman gelip evimizin temizliğini yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun” dedi. Benzer şekilde, Fatma Soylu da belediye ekiplerinin desteğini överek, “Hizmetten çok memnunuz, Allah razı olsun, devletimize zeval vermesin. Belediye ekipleri bayram öncesinde de evimizi temizliyor, sağlık kontrollerimizi yapıyor. Beni ve evimi bayrama hazırladılar” ifadelerini kullandı.