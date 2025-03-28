Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizde 6 camimizi yeniden inşa etmiş olacağız. Bu büyük destek için Vakıf Katılım Genel Müdürü hemşehrimiz Sayın Mehmet Ali Akben’e teşekkür ediyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde yürüttüğü yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, depremler nedeniyle zarar gören camilerin onarım ve yeniden inşa süreçlerini hızlandırmak için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı Kahramanmaraş Şubesi ve Vakıf Katılım Bankası arasında önemli bir protokol imzalandı.

İş Birliğiyle İnşa Edilecek Camiler Belirlendi

Protokol çerçevesinde, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde toplam altı caminin inşa edilmesi planlanıyor. Onikişubat ilçesinde Kocabeyli, Halil Çavuş ve Dostlar camileri; Dulkadiroğlu ilçesinde ise Fatma Gölcü, Emine Hatun ve Delilalili camileri yeniden ibadete kazandırılacak.

100 Camii Yeniden İbadete Açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, belediye binasında gerçekleştirilen imza töreninde projeye ilişkin detayları paylaştı. Depremlerde bin 500’ün üzerinde caminin ciddi hasar aldığını belirten Başkan Görgel, bu yapıların onarılması ve ibadete açılması için büyük bir gayretle çalıştıklarını vurguladı. Şu ana kadar 100 caminin ibadete açıldığını belirten Görgel, yeni protokolle birlikte bu sayının artacağını ifade etti.

150 Milyon TL’lik Destek ile Camiler Yeniden Yükseltilecek

Başkan Görgel, Vakıf Katılım Bankası’nın bu projeye 150 Milyon TL destek sağladığını ve bu fonun yeni camilerin inşa edilmesi için kullanılacağını belirtti. Camilerin onarılması ve inşa edilmesi süreçlerini bizzat Büyükşehir Belediyesinin üstleneceğini söyleyen Görgel, “Bu büyük destek için Vakıf Katılım Genel Müdürü hemşehrimiz Sayın Mehmet Ali Akben’e teşekkür ediyorum. Protokolün şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.