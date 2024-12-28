Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi üzerinde seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek DSİ’ye ait su kanalına düştü.

Yan yatan araç içerisinde sıkışan sürücü, akıllı telefonunun yardımıyla itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Cep telefonu tarafından verilen koordinatlar çerçevesinde itfaiye ekipleri yaralı sürücüye ulaşarak bulunduğu yerden kurtardı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.