Temiz su kaynaklarıyla sulanan ve güvercin gübresiyle beslenen dev lahanalar, bölge çiftçisinin önemli geçim kaynağı haline geldi.

Yaklaşık 5 aylık titiz bir bakım sürecinin ardından hasada hazır hale gelen lahanalar, büyüklükleriyle dikkat çekiyor. Bazılarını ancak 3 kişinin taşıyabildiği dev lahanaların her biri ortalama 35 kilo gelirken, en irilerinin 60 kiloya kadar ulaştığı belirtildi.

Lahanaların fiyatı büyüklüklerine göre değişiyor. 150 liradan 400 liraya kadar alıcı bulan ürünler, üreticiler için iyi bir gelir kaynağı oldu. Göksun ve Elbistan’dan toplanan lahanalar, turşuluk, sarmalık ve doğrama olarak değerlendirilirken, yalnızca bölge halkının sofrasına değil, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Bu yıl yaklaşık 15 bin tonluk rekolte beklenen dev lahanalar, hem üreticilerin yüzünü güldürdü hem de Kahramanmaraş tarımının verimliliğini bir kez daha ortaya koydu.