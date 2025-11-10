Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşaması amacıyla sürdürülen yol yatırımları, ilçelerde de somut projelerle hayat buluyor. Bu kapsamda Türkoğlu Şekeroba Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan önemli bir ulaşım projesi hayata geçiriliyor.

Mahalle girişinde yer alan ve yıllardır dar yapısıyla hem araç hem de yaya trafiğinde risk oluşturan eski köprü, yerini modern mühendislik anlayışıyla tasarlanmış yeni bir köprü menfeze bırakıyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca eski köprünün yıkımı gerçekleştirilirken, inşa edilecek yeni köprüde de zemin hazırlıkları yapılıyor.

Teknik Donanımıyla Dikkat Çekiyor

Büyükşehir Belediyesi, bölgeye 7 metre yüksekliğinde, 23 metre genişliğinde ve 34 metre uzunluğunda yeni bir köprü inşa ediyor. Modern yapısıyla farklı araç tiplerinin rahatlıkla geçiş yapabileceği şekilde planlanan köprü, aynı zamanda yayalar için de güvenli bir geçiş alanı sunacak. Köprü menfezinin inşasıyla birlikte, özellikle ulaşımın kesintisiz sağlanması hedefleniyor. Proje hem mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de ulaşımın aksamasını önleyecek altyapıyı oluşturacak.

Muhtar Bekereci’den Hizmet Teşekkürü

Şekeroba Mahalle Muhtarı Nadir Bekereci, “Köprümüz ve yolumuzun açısı birbirine çok tersti. Şoförler köprüye geldiklerinde virajı alamıyor ve kaza yapıyordu. Ölümlü ve maddi hasarlı çok kaza oldu burada. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e arz ettik. Başkanımız da sağ olsun talebimize kayıtsız kalmadı ve çalışmaları başlattı. Fırat Başkanımıza şahsım ve mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.