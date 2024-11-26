Kahramanmaraş’ı her platformda temsil eden, projenin fikir sahipliğini ve liderliğiniyapan Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanvekili TİKAD üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Şehir için yaptığı fedakârlık ve çalışmalarla bilinen KMTSO Onursal Başkanı Mehmet Balduk’un aynı yoldan giden kızı Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanvekili Nazlı Ceylan Balduk Kurtul Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) olarak, 2023'te yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından, bölgedeki kadın istihdamını artırmak, kadın emeğiyle üretilmiş ürünlerin dünya çapında pazarlamasına katkıda bulunmak ve geleneksel el sanatlarından halı dokumacılığını yeniden canlandırmak amacıyla özel bir projeye başlıyor.

ÜNLÜ MARKALAR SİPARİŞ VERECEK

Dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı, moda dünyasında çok sayıda uluslararası tasarım ödüllerine sahip DiceKayek markası kurucuları Ece ve Ayşe Ege, geliştirdiği dokuma tekniğiyle dünya literatürüne kendi adıyla giren, sanatçı ve öğretim görevlisi Fırat Neziroğlu ile heykelleri ve kamusal alandaki eserleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip Kadriye İnal, projenin hayata geçeceği dört şehirden bir tanesini seçerek, bu şehre özel bir halı tasarımı çizdi. Geleneksel motifli halıların yanı sıra bu özel dört halı da deprem bölgesindeki kadınlar tarafından "ilmek ilmek" dokunmaya başlandı.Projenin süpervizörlüğünü ise sanatçı Fırat Neziroğlu gerçekleştiriyor. Üretimine devam edilecek halılar ve kilimler, sosyal sorumluluk bilinciyle, dünyaca ünlü uluslararası tekstil markalarının siparişleriyle desteklenecek.

YEREL KADIN KOOPERATİFLERİ PROJEYE DAHİL EDİLDİ

Proje için yerel kadın kooperatifleriyle çalışılıyor. Kahramanmaraş Yedi Güzel Kadın Kooperatifi, Hatay Rimmen Kadın Kooperatifi, Adıyaman Sevgimin Hilali Kadın Kooperatifi ve Malatya-Pütürge Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, bölgedeki kadınların dokumacılık eğitimlerinin tamamlanmasından, dokuma tezgahlarının konulacağı alanların belirlenmesine kadar yereldeki tüm faaliyetlere destek veriyor. Deprem bölgesinde hayata yeniden tutunmaya çalışan kadınların emeği, dünya arenasında hak ettiği değeri ve itibarı görmeye hazırlanırken, TİKAD'ın projede en çok önemsediği konuların başında, bu emeğin hak ettiği mali değerle karşılık bulması geliyor.

GÖZ NURU HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULACAK

Kadın iş gücü ile üretilen tüm geleneksel el sanatları ürünlerinin düşük ücretlerle satılması, bu sanatların sürdürülebilirliği önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Düşük ücret politikası, kadınların ekonomik güçlerini kazanmasını da engelliyor. TİKAD, bu projeyle gerçek emek sahiplerinin de kazanmasını sağlıyor.Kadın iş gücü ile üretilen tüm geleneksel el sanatları ürünlerinin düşük ücretlerle satılması, bu sanatların sürdürülebilirliği önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Düşük ücret politikası, kadınların ekonomik güçlerini kazanmasını da engelliyor. TİKAD, bu projeyle gerçek emek sahiplerinin de kazanmasını sağlıyor.Proje ile deprem bölgesinde çalışan kadınların emeğinden çıkan dokuma halıların, dünya arenasında hak ettiği değeri ve itibarı görmesi hedefleniyor.

Projenin detaylarıyla ilgili sosyal medya hesabından bilgiler veren Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanvekili Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, depremde destek için Kahramanmaraş’a gelen Uzman Psikolojik Danışman Feriha Dildar’ın kadınların iyileşmesinin ailelerin iyileşmesi adına geldiği sözünün hep zihninde yer aldığını hatırlatarak kadınların bir arada bir şeyler üretmesi gerektiği tezinin her zaman vurgulandığını söyledi.

İLK GÜNDEME GELDİĞİNDE ÇOK HEYECANLANDIM

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği yönetiminde birlikte çalıştıkları dönemin Başkanı Ahmet Nakkaş’ın deprem bölgesi için dünyaca ünlü bir marka ile sosyal sorumluluk projesi yapabileceklerini söylediklerinde çok heyecanlandığını belirten İş İnsanı Kurtul; “Konuyu hemen Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut’la paylaştım.Kadınlar için herzaman taşın altına elini koyan Nilifer Bulut Başkanımız ülkemizde önemli ve güçlü rol model işkadınlarınınbir arada olduğu derneğimizin kurucu başkanıdır. Onun inancı ve desteği ile projeye start verdik.

İLK TÜRK HALISI PAZIRIK ÜRETİLMEYE BAŞLANDI

Ünlü tasarımcı Dilek Hanif projenin başında kadınlarımızın desen çalışmalarına destek oldu. Daha sonra Şafak Aksöyek ile projemizi paylaştığımda bize yeni bir yol açtı ve FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık’ın desteği ile kurulan kooperatiflerimize hammadde ve pazarlama desteği sağlandı. En sonunda ise Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan projemize destek vererek can suyu oldular. Dilek Toytemiz ile 4 ildeki tüm kooperatiflere ulaşarak birlikte eksikleri giderdik. Belediyeler,Kaymakamlar ve Valilerimizin desteği ile yol almaya başladık ve tezgahlar tamir edildi,olmayanlara temin edildi.4 pilot il olan Kahramanmaraş ,Malatya, Adıyaman ve Hatay’daki kıymetli,çalışkan,cesur kooperatiflerimiz Dünya’daki ilk Türk Halısı Pazırık halısı ile üretime başladı.”

İş İnsanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul şehir kadınlarının her zaman arkalarında olmaya devam edeceklerini, bu tür projelerin de takipçisi olacaklarını söyledi.