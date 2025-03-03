Kahramanmaraş’ta ekmek fiyatlarına yeni bir zam yapıldı. Alınan karar doğrultusunda 210 gram somun ekmeğin fiyatı 12,50 TL olarak belirlendi. Yeni fiyat tarifesi, Ramazan ayının ilk günlerinde uygulanmaya başlandı.

Vatandaşlardan Tepki

Ramazan ayında yapılan zam, vatandaşların tepkisini çekti. Artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapılmasının kaçınılmaz olduğu belirtilse de, dar gelirli aileler için bu fiyat artışının ek bütçe yükü getirdiği ifade ediliyor.

Bazı vatandaşlar, ekmek fiyatlarının artan un, maya ve enerji maliyetleri nedeniyle yükseldiğini kabul ederken, zam için Ramazan ayının beklenmesinin yanlış olduğunu dile getirdi.