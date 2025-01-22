Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 27 Ocak Pazartesi gününe kadar mesai saatleri içinde bu merkezlere başvurabilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik destek ve faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercih sürecinde anlamlı bir projeyi hayata geçirerek danışmanlık hizmeti sunacak.

Alanında deneyimli eğitmenler tarafından verilen hizmet, özel gereksinimli bireylerin kamu personeli olma hedeflerine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak. Danışmanlık hizmeti, Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi ve Milli İrade Meydanı’ndaki Engelli Destek Merkezi’nde ücretsiz olarak verilecek. Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 27 Ocak Pazartesi gününe kadar mesai saatleri içinde bu merkezlere başvurabilecek.