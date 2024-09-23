Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, N.Y. isimli şahsın medya üzerinden paylaşılan bir videoda darbe dildiği belirtilerek, olayın detaylarına yer verildi.

Açıklamada, N.Y.'nin kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden sopa kullanılarak darbe dildiği ve Andırın Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı kaydedildi.

N.Y.'nin darbeden sonra, kendisini darp ettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G. isimli şahıslardan şikayetçi olduğu ifade edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.G. ve S.G., adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.