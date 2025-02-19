Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, 20 ve 21 Şubat tarihlerinde etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Meteoroloji verilerine dayandırılan açıklamaya göre; Afşin, Ekinözü, Onikişubat, Göksun, Nurhak, Andırın ve Elbistan ilçelerinde Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor. Fırtınanın Cuma akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor.

Ulaşımda Aksamalar ve Çatı Uçması Gibi Risklere Dikkat!

Yapılan açıklamada, beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Fırtına süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, araçların ağaç ve direklerin yakınına park edilmemesi, ayrıca bacaların sağlamlığı konusunda kontrollerin yapılması önerildi.

Olumsuz Durumlar İçin ALO 153 Hattı Açık

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, fırtına kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanması durumunda vatandaşların ALO 153 hattı üzerinden yardım talebinde bulunabilecekleri belirtildi.